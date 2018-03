VIOLÊNCIA: Ladrões roubam mais uma motocicleta de agricultor na zona rural de Santana do Acaraú

O agricultor Antônio Marcos Pereira, estava na companhia de seu primo José Aurélio Pereira, transportando um portão em uma motocicleta na tarde desta terça-feira (27), quando foram abordados por dois homens encapuzados, e um deles estava armado e anunciou o assalto. Segundo as vítimas, os homens saíram de dentro do mato em uma curva situada na entrada para a fazenda Salgadinho, zona rural de Santana do Acaraú “era por volta das 4h da tarde quando eu e meu primo fomos derrubados da moto, eles aproveitaram que estávamos em baixa velocidade e já se aproximaram e derrubaram o portão que meu primo levava na garupa”, disse o agricultor, que transportava o equipamento para ser instalado em sua residência na comunidade de Equitós.





Objetos roubados - Ainda de acordo com as vítimas os ladrões levaram a motocicleta Honda Bros preta 2012 Placa (Santana do Acaraú) NRA 0896 e o celular de Antônio Marcos. Foi registrado um B.O e a PM realizou diligências, mas até o fechamento dessa edição não havia localizado os ladrões.

Violência Local - A violência no município de Santana do Acaraú aumenta de forma espantosa e chama a atenção da população e de cidades vizinhas, há uma media de três assaltos por dia e muitos deles não são registrados na Delegacia e muito menos comunicados à PM, segundo moradores há um forte sentimento de descredito na policia de inteligência, haja visto que o município está sem delegado há seis meses.





Realidade local - A Policia Militar só possui uma viatura para atender a demanda de 986 KM² de extensão territorial e 32 mil habitantes, há somente 3 policias em cada plantão. A viatura é abastecida na cidade de Sobral e os registros de praticas criminosas são registrados na delegacia Regional de Sobral, deixando o município desguarnecido em alguns casos por até 4h.

O município está ainda sem Promotor de Justiça titular e a cadeia pública, que foi construída na época do império (1870), não possui nenhuma condição mínima para acomodar as dezenas de homens e mulheres que se encontram recolhidos, os criminosos mais perigosos conseguem facilmente fugir. A população teve que mudar radicalmente sua rotina, pois além dos criminosos existentes no município ainda está recebendo uma significativa demanda de ladrões e homicidas vindos de outras cidades, entre elas Sobral, Massapê, Marco e Morrinhos.





Testemunho - “Estamos entregues nas mãos de Deus e Nossa Senhora, pois aqui se a gente for depender de prefeito, governador ou qualquer outra autoridade estamos perdidos, pois nenhum deles faz nada para o povo, o povo só é visto por eles em época de eleição, mas esse ano tem novo”, disse um comerciante que foi alvo três vezes da ação dos criminosos.





Imprensa - A TV Verdes Mares fez recentemente uma reportagem, nela foi possível ver as declarações de estudante, mãe de aluno e diretor de escola fazendo um relato sob forte sentimento de indignação contra a impotência do Estado em relação ao controle da violência local.





Nosso Blog tem registrado diariamente e quando tem acesso as informações, matéria de cunho policial com o objetivo de servir de base para as autoridades policiais e judiciais, quando elas efetivamente decidirem tomar uma decisão de política de amenizar o sofrimento e angustia do povo, que vive em um sistema de governo (presidencialismo), cuja morte já foi anunciada.





(Tribuna dos Vales)