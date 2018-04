21 de Abril: Dia do Policial Civil e Militar

Eles têm uma das missões mais nobres do mundo: agir na defesa da sociedade e preservação da ordem pública, promovendo e participando de medidas de proteção à sociedade e ao indivíduo, ou seja, fazem a apuração das infrações penais e a identificação de sua autoria.





O patrono da polícia brasileira é Tiradentes. Por isso, com o intuito de homenageá-lo, comemora-se o Dia Nacional da Polícia Civil e Militar em 21 de abril, data em que ocorreu o enforcamento do então alferes da 6ª Companhia de Dragões de Minas Gerais. Ele era membro da Inconfidência Mineira e se tornou mártir do movimento.





A palavra “policia”, vem do latim “politia” que significa “governo de uma cidade, administração, forma de governo”. A denominação moderna atribuiu um sentindo particular e passou a representar a ação de um governo, de ordem jurídica, visando resguardar a sociedade de violação de crimes.





Mas o começo da polícia no Brasil começou com Martim Afonso de Sousa, em 1530, com o objetivo de combater os traficantes franceses e fundar núcleos de povoamento no litoral, promover a justiça civil e criminal e nomear funcionários públicos. A partir disso, a polícia brasileira passou por inúmeras reformulações até os dias de hoje.





No Brasil, a autoridade policial possui uma divisão entre a Policia Militar e Policia Civil.









Polícia Civil





É composta por policiais que são encarregados de investigar crimes e contravenções, além de reunir provas sobre suas circunstâncias e autoria. Atuam, principalmente, após a ocorrência do fato criminoso.





Também é de sua competência elaborar boletins de ocorrência (B.O.) de qualquer natureza, expedir cédulas de identidade, atestados de antecedentes criminais e de residência, registros de porte de arma de fogo e alvarás de produtos controlados, entre outras atividades.









Policia Militar





Composta por policiais fardados incumbidos de prevenir as condutas criminosas, zelar pela ordem pública, efetuar policiamento preventivo e ostensivo.





A comemoração do Dia das Polícias Civis e Militares foi instituída pelo presidente Dutra, mediante o decreto-lei no 9.208, de 29/4/1946.