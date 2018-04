Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo do UNINTA estiveram em Viçosa do Ceará para visita técnica

Na última terça-feira (17), acadêmicos do 2º semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), realizaram uma Visita Técnica a cidade de Viçosa do Ceará. A aula de campo foi promovida pelas disciplinas “Teoria da Arquitetura e Urbanismo I” e “Estudos Sociais e Ambientais”, ministradas pela professora Dra. Michelle Ferreira Maia.





Na ocasião, os estudantes assistiram a apresentação sobre a temática “A Preservação do Patrimônio Material e do Meio Ambiente em Viçosa do Ceará”. Foram discutidos os planejamentos e execuções do poder público para a preservação do acervo arquitetônico, e também da mata nativa de Viçosa, assim como as políticas de incentivo a participação da população no zelo cotidiano do espaço urbano. Os acadêmicos foram recebidos no Teatro São Pedro, no centro da cidade, por representantes da Prefeitura Municipal, Aníbal José de Sousa, Secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, e os seus assessores João Evangelista Vieira e Vilani do Nascimento Gregorio.





Foi realizada uma visita guiada aos principais prédios tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional (IPHAN), com início na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, seguindo ao Prédio da Marcela, de arquitetura Colonial, onde hoje está localizada a Prefeitura Municipal, e dos prédios do entorno da Igreja Matriz. Posteriormente foi conhecida a Casa do Mestre da Cultura Local e, por fim, a aula foi encerrada na Igreja do Céu.





Segundo a professora Dra. Michelle Ferreira Maia, o objetivo da visita foi proporcionar aos estudantes a percepção histórica das construções, que estão associadas as raízes do Brasil. "A cidade de Viçosa do Ceará, por ser considerada uma das cidades mais antigas do estado nos permite observar as heranças legadas pelo processo de colonização e miscigenação. As construções retratam as hierarquias sociais, as características culturais dos habitantes que ali estavam, os indígenas, e ao que se instalaram com a colonização, os europeus. Além disso, nos coloca diante das ações sobre a preservação e conservação do Patrimônio Material. A cidade nos faz refletir acerca do meio ambiente, nos cuidados com a mata e animais nativos, e como isso ocorre ou deve ocorrer mesmo mediante a presença do turismo, e do crescimento da cidade."