ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NO DISTRITO DE PATOS, EM SOBRAL

O acidente aconteceu por volta das 21:30 de ontem (15), na BR 222, no distrito de Patos.





A vítima estava conduzindo uma motocicleta, quando se envolveu no acidente. A vítima morreu no local. O outro veículo envolvido no sinistro se evadiu.





A Perícia realizou a perícia e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.





Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local da ocorrência, onde realizou os procedimentos de praxe.





Mais detalhes em breve.