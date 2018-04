CAMOCIM: ENCONTRADO CORPO DE ADOLESCENTE VÍTIMA DE AFOGAMENTO

O corpo do adolescente José Inácio do Nascimento, de apenas 13 anos, desaparecido desde o final da tarde desta segunda-feira (09), após ter pulado do módulo flutuante do Píer Marcus Aguiar, foi encontrado por um pescador no início da tarde desta terça-feira (10), na Praia dos Coqueiros, preso a uma corda de canoa.





A informação foi confirmada ao blog pelo Capitão-Tenente Henrique Pereira, Agente da Agência da Capitania dos Portos de Camocim.





As buscas contaram com a participação do Corpo de Bombeiros e Marinha, através de uma equipe de 6 militares a bordo da Lancha Cavala. A Polícia Militar, tendo à frente o Tenente Pessoa, atendeu inicialmente a ocorrência.





José Inácio, que cursa o 8º ano na Escola Natália Albuquerque, estava na companhia de colegas quando ocorreu o fato. Em uma primeira versão, a vítima teria se desequilibrado e caído no mar.

Um dos colegas ainda teria saltado na tentativa de salvá-lo, mas desistiu após sentir fortes câimbras. Em outra versão que chegou ao blog, todos estavam já na água, tomando banho, quando José teria começado a se afogar. No momento do acidente não havia Guarda-Vidas no píer.





Fonte: Camocim Online