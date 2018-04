Campos Sales recebe recursos para pavimentação de ruas

O município de Campos Sales recebeu na última sexta-feira, 06, R$ 172,3 mil em recursos de emenda parlamentar individual do deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE), para a pavimentação de ruas na sede. O valor corresponde a primeira parcela e será destinado para o início das obras.





De acordo com o deputado Moses Rodrigues, a obra vai atender a uma necessidade do município de Campos Sales. “Esse recurso atende a uma solicitação do Prefeito Moésio Loiola, que vem buscando melhorias para a cidade”, destacou o parlamentar.