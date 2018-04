Corpo de homem desaparecido no Rio Acaraú é encontrado

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (14/04), na zona rural de Ipu (CE). A vítima seria Carlos André, de 26 anos, residente na rua França, Conjunto Habitacional do bairro das Pedrinhas, que estava desaparecido desde quinta-feira (12/04).





Um morador encontrou o corpo há 60 metros de onde ele entrou no rio para pescar com amigos, na localidade de Cajazeiras dos Sousa, no município de Ipu (a 297 km de Fortaleza).





Segundo a Polícia Militar, o desaparecimento da vítima foi registrado por volta das 14h. Segundo informações, a vítima teria se enganchado nos galhos no fundo do Rio e teria se afogado após enfrentar uma forte correnteza.