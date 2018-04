Deputado Moses garante recursos para recuperação de estradas em Carnaubal

Nesta terça-feira, 03, a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração confirmou o repasse de R$ 500 mil para a Prefeitura de Carnaubal para o inicio das obras de recuperação de estradas vicinais do município. Os recursos foram garantidos através do trabalho conjunto do Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB-CE), do Deputado Federal, Moses Rodrigues (MDB-CE), e do Deputado Estadual, Leonardo Araújo (MDB-CE).





Ao todo serão recuperados mais de 22 km de estradas. São elas: Carnaubal à localidade de Morrinhos (divisa com Guaraciaba do Norte); Cachoeira do Norte à Cachoeira do Sul; Junco à Barra da Palmeira (divisa com Croatá); e Carnaubal à Buriti, uma estrada construída na década de 70 e que até hoje integra a rota do turismo na região.





"Fui procurado pelo prefeito Ademir Martins que solicitou apoio para a execução de obras importantes para o desenvolvimento da cidade. Entre os projetos apresentados, a recuperação de estradas vicinais, algumas construídas na década de 70 e importantes para a economia local. A recuperação dessas vias deverá incentivar o turismo na região, promovendo um incremento na renda de muitas famílias”, destacou Moses Rodrigues.





Além da recuperação das estradas vicinais, o parlamentar cearense assegurou, através de emendas de sua autoria, recursos para a reforma do Estádio Municipal, aquisição de equipamentos de saúde, ambulâncias e gabinetes odontológicos. Emendas que já estão empenhadas, aguardando liberação.