Ex-presidente Lula deve ficar ao menos 6 anos preso em regime fechado; entenda

Criminalistas que acompanham de perto os processos enfrentados pelo ex-presidente Lula avaliam que ele não deve ficar menos de seis anos preso em regime fechado. Só sairia antes disso, analisam, se vier a ficar doente, como o deputado Paulo Maluf (PP). As informações são da Folha de S. Paulo.





Condenado pelo caso do tríplex do Guarujá a 12 anos e 1 mês de prisão, o petista ainda será julgado por Sergio Moro por questões envolvendo o sítio de Atibaia e o suposto recebimento de um terreno da Odebrecht para o Instituo Lula. Em ambas as situações, os crimes imputados são os mesmos dos que renderam a primeira condenação em segunda instância ao ex-presidente: corrupção e lavagem de dinheiro.





Se novamente for condenado e receber penas similares, Lula somaria 36 anos de prisão, dos quais precisaria cumprir ao menos um sexto em regime fechado. Deixar a prisão a curto prazo, mesmo para a defesa do petista, não parece ser possibilidade viável.