INTERNAUTA DO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

"Ola boa noite sou moradora aqui do residencial nova caiçara, precisamente bloco 11hj é quadra 13 mas ante era quadra 5,bloco "k" enfim ta com mas d 1 mês

q deu um problema na caixa d energia do bloco então

a enel veio e disse q teria q isolar q nos escolheríamos ou ficava com energia na residencia ou nos corredores,logico q escolhemos em nossas casas então

recorrermos a prefeitura ta com uma semana e eles dizem q vai mandar um técnico e ate agora nada e os corredores esta muito escuro ja caiu varias pessoas, crianças, idosas e sem contar no perigo q estar do lado d fora pois colocamos um refletor p clarear, mas não

dar mais p ligar pois é ligado no corredor e aqui tem varias pessoas q trabalha na grendene e chega tarde. Então desde d ja fica meu apelo p o senhor prefeito Ivo

gomes olhe mas p o seu povo somos pessoas d bem e tenho certeza q aqui muita gente votou em vc fica aqui o meu apelo e de mais 15 família

q aqui reside obg pela atenção

. Gostaria q postasse com urgência

."