NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral informa, por meio da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp), que está tomando as providências necessárias para minimizar os impactos provocados pelas chuvas nas estradas vicinais do município. A Prefeitura esclarece que o grande volume de chuva dos últimos dias tem dificultado as ações corretivas, contudo, informa que os reparos estão programados para serem executados a partir da próxima segunda-feira (23/04).





A Prefeitura informa ainda, que está avaliando, por meio da Secretaria da Educação, uma alternativa para que os 15 estudantes do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) da Escola José Arimateia Alves, moradores das localidades de Pedra Branca, Purpurema, Formosa e Estreito, no distrito de Bonfim, que estão sem assistir aulas por conta das condições das estradas, não continuem sendo prejudicadas.