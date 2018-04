Quinze pessoas foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas. No ano, já são 1.590 homicídios

Uma comerciante de açaí, um vendedor de salgados, um estudante e um cabeleireiro estão entre as 15 pessoas assassinadas nas últimas 24 horas no Ceará, conforme registros dos órgãos da Segurança Pública. E com os 11 crimes praticados no estado entre a quarta-feira (18) e a manhã desta quinta (19), subiu para 1.589 o número de assassinatos no Ceará em 2018.

Em Fortaleza, duas pessoas foram assassinadas na quarta-feira, conforme informações da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). O primeiro crime ocorreu às 15h22, quando um vendedor de salgados foi executado, a tiros, no bairro Couto Fernandes. O crime aconteceu quando a vítima dirigia seu veículo e vendia lanches aos moradores. Ele recebeu vários tiros à queima-roupa e morreu na direção do automóvel ao lado de várias caixas de isopor, onde estavam os lanches a serem vendidos. A vítima não foi, ainda, identificada.

Às 17h11, um homem, ainda desconhecido, foi morto, a tiros no bairro Bom Jardim.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ocorreram quatro assassinatos. Ainda de manhã, o corpo de um homem foi encontrado com marcas de golpes de faca no Município de Caucaia.





Crimes em sequência





No começo da tarde, por volta de 13 horas, o estudante Tiago da Silva Araújo, 15 anos, foi assassinado, a tiros, no Centro da cidade de Pacajus. Ele seguia para a escola, estava fardado e levava livros e cadernos. Ao chegar na Avenida Tabelião José Gama Filho, foi atacado e morto a tiros.





Em Pacatuba, o corpo de um homem foi encontrado por volta de 14h53. O cadáver foi localizado em um matagal no Distrito da Pavuna. O homem estava morto de joelhos, com as mãos amarradas para trás e amordaçado. Há suspeitas de que ela tenha sido sequestrado noutro lugar e levado para o matagal onde ocorreu a execução.





À noite, por volta de 19h52, uma comerciante, dona de ponto de venda de açaí, foi morta a tiros dentro do seu estabelecimento comercial, no Distrito de Itacima, no Município de Guaiúba. A vítima, identificada apenas por Nilce, teria sido executada por ordem de um traficante de drogas pelo fato de “ser amiga da Polícia”.





Interior





Em Jaguaribara (a 283Km de Fortaleza) pistoleiros invadiram um salão de beleza e mataram com vários tiros o cabeleireiro Claudivan Queiroz do Nascimento, 26 anos, deixando ferido com um tiro na perna um cliente do estabelecimento.





Em Salitre (a 557Km da Capital), bandidos, ainda não identificados, invadiram um mercadinho localizado nas margens da rodovia CE-187 e assassinaram, a tiros, o dono, o comerciante Guedes Acelino dos Santos, 57 anos.





A Polícia registrou, ainda, na quarta-feira, um duplo homicídio à bala no Município de Itapiúna, e uma morte decorrente de lesão corporal em Juazeiro do Norte.





Hoje





Já nesta quinta-feira (19), três mortes foram registradas na cidade de Quixadá, no Sertão Central. Durante a madrugada, um homem foi morto a golpes de faca, no bairro Campo Velho. No começo da manhã, dois bandidos morreram numa troca de tiros com a Polícia Militar no bairro Monte Alegre. (Fernando Ribeiro)