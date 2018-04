Revoltado com gerente, homem fica nu no Banco do Brasil

Ele tirou as roupas em forma de protesto devido ao atendimento prestado pelo BB em Várzea Grande.

Um cliente do Banco do Brasil da Avenida Filinto Muller, em Várzea Grande, chegou a um nível muito grande de revolta com o atendimento prestado nessa sexta-feira (06). Irritado com a gerente, ele tirou toda a roupa e ficou nu na agência em forma de protesto.





Uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo rádio, com a informação de que tinha um homem despido em via pública. O caso aconteceu às 15h30 dessa sexta-feira (06).





Conforme o boletim de ocorrência, ao chegar no local os policiais viram o homem, de 32 anos, sem roupas e foram até ele.





Perguntado sobre o motivo, ele disse que tirou as vestes em forma de protesto devido ao atendimento prestado pelo Banco do Brasil, reclamando da demora na prestação de serviço e do “descaso com os clientes do banco”.





Ele contou à PM que havia pedido um extrato de conta, porém a gerente se negou a entregar, o que o deixou revoltado.





Por conta da situação e para evitar maiores transtornos, a equipe da Polícia Militar conduziu o homem para a Central de Flagrantes de Várzea Grande.





O caso foi registrado como importunação ofensiva ao pudor e ato obsceno. (Metrópoles)