Quatro pessoas morrem em acidente entre ambulância e caminhão, em Itapipoca

Quatro pessoas morreram em uma colisão frontal entre uma ambulância e um caminhão, na manhã dessa quinta-feira (5). O acidente aconteceu por volta das 5h15, na BR-402, próxima à entrada do açude Poço Verde, em Itapipoca, no interior do Ceará.





Conforme apuração da TV Verdes Mares, a ambulância vinha da cidade de Marco e transportava cinco ocupantes, dois homens e três mulheres, para Fortaleza.





O condutor do caminhão afirmou à reportagem que a ambulância vinha em "zigue-zague" pela pista, e, na tentativa de sair do caminho, ele levou o veículo para fora estrada, mas não conseguiu evitar o choque. Com o impacto, as três mulheres que estavam na parte traseira da ambulância foram arremessadas para fora.





A quarta vítima foi o motorista da ambulância. Um paciente que estava no banco de passageiro conseguiu sobreviver. Ele teve uma fratura no braço e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Itapipoca.





Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para acompanhar a ocorrência. A identidade das vítimas não foi divulgada.





Segundo as autoridades, o motorista do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou negativo para a presença de álcool. Além dele, estavam mais duas pessoas no veículo, que saíram ilesas.









Prefeitura de Marco lamenta acidente





Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Marco publicou uma nota de pesar pela colisão. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos das vítimas, expressando nossas mais sinceras condolências", diz o texto.





