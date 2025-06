Homem baleado no bairro Alto da Brasília morre na Santa Casa de Sobral

Na manhã desta sexta-feira (6), um homem foi vítima de um tiroteio na Rua Vitória, localizada no bairro Alto da Brasília, em Sobral. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A vítima foi identificada como Brenon Fernandes Pereira, de 31 anos, que atuava como personal trainer em uma academia na região do Parque Silvana.





De acordo com informações preliminares, Brenon foi surpreendido por indivíduos que o perseguiram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Gravemente ferido, ele foi socorrido com vida e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo após dar entrada na unidade hospitalar.





A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar a autoria e as motivações do crime. Até o momento, ninguém foi preso.





Sobral registra 38 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações do portal Fnews