CHOCANTE: Homem chega com submetralhadora para matar barbeiro, mas arma falha; VEJA VÍDEO

No dia 23 de maio de 2025, em Quevedo, no Equador, um homem armado invadiu uma barbearia com a intenção de matar o barbeiro, mas a arma falhou. O profissional se escondeu atrás de uma cadeira enquanto dois clientes fugiam do local. Frustrado, o atirador deixou a cena sem ferir ninguém. O motivo do ataque ainda não está claro — há suspeitas de que se trate de um assassino de aluguel ou de uma tentativa de extorsão relacionada à chamada “taxa de proteção”, prática comum na região. A investigação continua sem novas atualizações.





