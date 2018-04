UNINTA firma contrato com o BNB para ofertar nova modalidade do FIES

Na manhã desta sexta-feira (13) o Magnífico Reitor do Centro Universitário Inta (UNINTA), Dr. Oscar Rodrigues Junior, esteve presente em um encontro do Banco do Nordeste (BNB), na cidade de Massapê, para realizar a assinatura do primeiro contrato da nova modalidade de financiamento estudantil (P-FIES) da Região Norte do estado, ao lado do presidente do Banco, Romildo Carneiro Rolim.





Em sua fala, o Reitor do UNINTA, Dr. Oscar Rodrigues, demonstrou sua satisfação em realizar a assinatura da modalidade do FIES. "Neste momento, em que o BNB entra neste sistema para ajudar a população mais humilde do Nordeste, está de parabéns, porque entendeu que é possível ajudar", colocou





O presidente do BNB, Romildo Rolim, falou um pouco sobre a mais nova iniciativa. "Tradicionalmente, nós somos o banco do agronegócio, da indústria, do comércio, do serviço e de infraestrutura. Financiamos desde o pequeno produtor rural até grandes empresas. Neste ano de 2018 estamos trabalhando com o financiamento ao estudante. Esperamos crescer cada vez mais para promover o desenvolvimento também através da educação", comentou.





O acadêmico Ruan Florêncio Damasceno, que iniciou o Curso de Direito no UNINTA neste semestre, realizou durante o evento a assinatura do primeiro contrato e se expressou sobre o momento. "Acredito que seja um novo ciclo para o Banco do Nordeste. Fico grato por ser o primeiro estudante da Região Norte a assinar o contrato, estou muito feliz e espero que abra novas portas para os universitários."





Estiveram presentes no encontro o Prefeito de Massapê, Jacques Albuquerque, acompanhado por secretários do município e uma equipe do Banco do Nordeste.









P-FIES





O público alvo do novo programa são candidatos que possuem renda familiar per capita de até 5 salários mínimos e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir da edição de 2010, obtendo nota igual ou superior a 450 pontos, além de um resultado diferente de zero na redação.





O contrato de financiamento poderá ser efetuado apenas por estudantes matriculados em instituições de ensino superior que tenham indicado o BNB como agente financeiro, através de contrato formalizado.





A modalidade de financiamento do Banco do Nordeste está disponível na região Nordeste, no Norte de Minas Gerais e no Espírito Santo.