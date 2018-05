Ceará registra 11 assassinatos nas últimas 24 horas. No ano, já são 1.838 mortos

Ao menos, 11 pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas no Ceará, no começo de mais um fim de semana. A maioria dos crimes de morte aconteceu na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com o registro de oito casos. Entre as vítimas, duas foram encontradas decapitadas. Com os 11 assassinatos, o número de pessoas vítimas de homicídios no Ceará neste ano chegou a 1.838.





Na manhã deste sábado (12), o corpo de um homem foi encontrado decapitado e com as mãos amarradas para trás com cordas. A cabeça estava ao lado do cadáver. O crime foi registrado às margens da Estrada da Tangueira, que interliga três Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza: Maracanaú, Maranguape e Pacatuba. A vítima não foi reconhecida.





Na manhã de sexta-feira (11), outro corpo foi também encontrado decapitado. O cadáver de uma jovem, provavelmente adolescente, foi localizado nas margens da Estrada Velha do Garrote, no Município de Caucaia, também na RMF. Segundo as primeiras investigações da Polícia, a jovem havia sido seqüestrada com uma amiga, na noite de quarta-feira, no Conjunto São Miguel, no mesmo Município. A amiga conseguiu fugir dos criminosos, mas a vítima acabou sendo executada com requintes de perversidade. Os assassinos cortaram a cabeça da garota e colocaram em cima do tórax.





Segundo policiais militares do 12º BPM (Caucaia) que estiveram no local da ocorrência, este foi o terceiro crime semelhante que acontece na mesma localidade, Garrote. Corpos são deixados degolados no matagal às margens da estrada de terra, próxima à rodovia estadual CE-025, que liga a Capital aos Municípios de Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Paracuru, litoral Oeste.





Mais mortes





Também nas últimas 24 horas ocorreram outras mortes na RMF. No Parque Leblon, em Caucaia, dois homens foram executados a tiros na tarde desta sexta-feira. Segundo apurou a Polícia, a dupla havia praticado vários assaltos e conseguiu furar o cerco da PM. Horas depois, foram mortos, supostamente, por outros bandidos da mesma região. As vítimas não foram identificadas.





Ainda em Caucaia, um quarto assassinato aconteceu à noite, quando um homem foi assassinado no Distrito de Jurema.





No Município do Eusébio, um crime de morte ocorreu na noite da sexta-feira. O caso aconteceu na Rua Francisco Cláudio, bairro Santa Clara, onde Bruno Vasconcelos Aniceto, 23 anos, acabou morto com vários tiros, por volta de 22 horas.





No bairro Banguê, em Pacajus, pai e filho foram baleados no fim da tarde de sexta-feira. O filho, Josiel Pereira de Sousa, 28 anos, morreu no local. O pai dele, José Nilton Pereira da Silva, 53 anos, foi socorrido em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.





Na Capital, um tiroteio deixou um morto e outro ferido no cruzamento das ruas Carnaubal e Rio Solimões, no bairro Jardim Iracema, na zona Oeste. A Polícia cercou o local, mas ninguém foi preso.





Interior





Duas mortes violentas ocorreram no Interior nas últimas 24 horas. A primeira, na cidade de Itapipoca, na zona Norte, onde um jovem identificado apenas por Michel, foi morto, a tiros, na manhã da sexta-feira. Já na cidade de Ipu, Francisco de Assis Tomaz Pereira, 40 anos, foi esfaqueado por um desconhecido na Praça Iracema, no Centro da cidade. Em estado grave, ele foi levado para o hospital municipal e colocado numa ambulância para ser transferido para Sobral. No trajeto, acabou falecendo.





(Fernando Ribeiro)