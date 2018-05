Gasolina sobe mais de 30 centavos, chega a R$ 4,59 e tem preço recorde em Fortaleza

O preço do litro da gasolina aumentou até R$ 0,31 em postos de Fortaleza. O valor chegou a R$ 4,59, o maior já registrado na Cidade. O preço era, em média de R$ 4,28 na semana passada, conforme a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor registrado é, portanto, 7,24% maior que a média anterior.

Segundo gerentes entrevistados pelo O POVO Online , o novo valor foi repassado para os postos de gasolina na última segunda-feira, 30. O sentimento, para a maioria deles, é de surpresa. O consultor de petróleo e energia Bruno Iughetti explica que a mudança se dá em decorrência do preço dos derivados de petróleo no mercado internacional e da variação cambial. Ele salienta que a inconstância dos valores do litro de gasolina ocorre devido ao novo sistema estabelecido pela Petrobrás, de revisão diária dos valores.

O posto Macuxi, na avenida Pontes Vieira, de bandeira BR, já vendia combustível pelo novo valor nesta quarta-feira, 2. A nutricionista Uli Dantas, 24, não sabia que o valor do combustível havia aumentado. "Cada vez que eu vou colocar e vejo o aumento é uma surpresa, às vezes não dá tempo você ver no jornal", conta. "Praticamente dobrou o que eu gasto com gasolina", lamenta, referindo-se às últimas altas.





Poucos quarteirões à frente, no posto Papagaio, também de bandeira BR, o preço ainda era o antigo: R$ 4,26. O gerente do estabelecimento, Rubens Lopes, relata que não teve notícias do aumentos por parte do fornecedor e afirma que não há previsões de que o valor mude. O gerente comercial Israel Botelho, 27, que abastecia no posto, aponta que, para não prejudicar o orçamento com as variações do custo da gasolina, às vezes recorre ao etanol, que, segundo ele, compensa mais em algumas situações.





O posto Famas, de bandeira Ale, encontrava-se com o mesmo preço, sem reajuste. O responsável pelo financeiro, Robério Duarte disse, no entanto que o valor deve mudar ainda nesta quarta, já que o estoque comprado na última terça-feira, 1º, já foi mais caro. Segundo ele, a gerência decidiu esperar para passar o ajuste para não perder clientela. "Tem gente que acha que os postos ganham, mas não é verdade. E só quem perde é o consumidor", diz.





Também na avenida Pontes Vieira, o posto Shell Select já passa o valor de R$ 4,59 para os consumidores. O consultor comercial Paulo Tinôco, 66, considera "inadmissível". "Tá aquém da realidade esse preço", reclama. Ele diz que, se não fosse a ajuda de custo concedida pela empresa em que trabalha, teria de evitar utilizar o carro. "Realmente sai muito pesado no orçamento, mas tenho que continuar, ninguém pode parar".