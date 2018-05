Mucambo recebe R$ 897 mil para primeira etapa da recuperação do açude Ibiapina

Nesta quarta-feira, 09, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, do Ministério da Integração, publicou o repasse de R$ 897 mil para a primeira etapa da recuperação do Açude Ibiapina, no município de Mucambo, no Noroeste do Estado do Ceará. O valor é referente a um recurso de programação viabilizado pelo Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE) e do Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB-CE).





A obra é um antigo sonho da população, e atende a uma solicitação do Prefeito da cidade, Francisco das Chagas Parente Aguiar, o Canarinho. “Como representantes de Mucambo, o Prefeito buscou meu apoio e do Senador Eunício para que pudéssemos promover o desenvolvimento da cidade. Em uma de nossas conversas, ele relatou a necessidade de recuperar o açude municipal, construído há mais de 60 anos”, revelou Moses Rodrigues.





A recuperação do açude prevê a construção de um novo sangradouro, reforma da parede do reservatório com instalação de piso e iluminação, transformando um espaço seguro de lazer e convivência para a população. “A obra deve atrair mais visitantes a cidade. A revitalização do açude ainda deve promover a economia local, o que é bom para os moradores e para a cidade”, finalizou o deputado.









Mais informações





O açude municipal de Mucambo, açude Ibiapina, foi construído na década de 1950 e fica localizado no bairro Vila do Açude. Hoje, reservatório não abastece a cidade, sendo utilizado apenas para lazer, balneabilidade e irrigação. A água que é distribuída no município de Mucambo é proveniente dos açudes Taquara e Jaburu.