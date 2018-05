POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Polícia Civil de Sobral com o apoio do Destacamento Policial Militar de Forquilha, efetuou a prisão do indivíduo de nome Francisco Valderir da Rocha Nascimento, vulgo "Dery", 28 anos, natural de Santana do Acaraú.

Arma e munições apreendidos

Valderir foi preso em flagrante em sua residência com um revólver calibre 38 e seis munições.





Os policiais estavam de posse de um mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pelo Juiz da Comarca de Forquilha.





Segundo a Polícia Civil, Dery é suspeito da prática assaltos no município de Forquilha.





O acusado foi conduzido à Delegacia Municipal de Sobral, onde foi autuado em flagrante.





Fonte: Sobral 24 horas