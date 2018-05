RAFAEL ARRUDA: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta do distrito de Rafael Arruda denuncia o descaso da prefeitura de Sobral para com o referido distrito.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia, peço encarecidamente que você nos ajude fazendo essa denuncia de descaso dá prefeitura municipal de Sobral com a população de Rafael arruda,tem vários postes dá avenida principal no escuro inclusive o que fica na frente do hospital.essa escuridão já vem se estendendo a muito tempo causando​ perigo de assalto e acidentes.A população do distrito pede que a prefeitura de Sobral possa olhar mais para o povo que já está abandonado a muito tempo.obrigado!"