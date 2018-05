Resgate noturno: Ciopaer localiza três pessoas perdidas em uma mata em Fortaleza; vídeo

Três pessoas foram resgatadas pelas equipes da Coordenadoria INtegrada de Operações Aéreas na noite desta terça-feira (15) em Fortaleza. As três haviam se perdido em um matagal às margens do Rio Cocó, no trecho onde o rio passa pelo Conjunto Palmeiras.





Segundo os militares, as três pessoas - um homem de 22 anos, um adolescente de 16 e um menino de 10 anos - haviam saído de casa pela manhã e se aventuraram no matagal às margens do Rio Cocó, mas acabaram se perdendo. Como não voltaram para casa, os familiares relataram o fato à Polícia e ao Corpo de Bombeiros.





A Ciopaer foi acionada imediatamente e mobilizou um de seus helicopteros dotado com uma câmera de infravermelho. E foi com o equipamento sofisticado que a triplualação da aeronave localizou as pessoas perdidas na mata. Uma fogueira foi encontrada e quando os militares acionaram o zomm, percebera as três pessoas que estavam acenando, pedindo socorro. A incursão foi realizada com sucesso e as três pessoas foram resgatadas e devolvidas às suas famílias, sem ferimentos.





No ano passado, segundo a Assessoria de Imprensa da Ciopaer, a unidade realizou, nada menos, que 1.600 missões em todo o estado, incluindo resgates de pessoas perdidas, salvamentos no mar, operações de transportes de feridos em acidentes ou pacientes graves, além das ações policiais de combate ao crime, como localização de criminosos, veículos roubados e cercos policiais em áreas de difícil acesso. (Fernando Ribeiro)

Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro