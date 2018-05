Traficantes matam moradores de comunidade em Aquiraz que desobedeceram a ordem de abandonar suas casas

Dois moradores da localidade de Machuca, na zona rural do Município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram mortos nos últimos três dias. Eles teriam resistido à ordem de traficantes de drogas, membros de uma facção criminosa, para abandonar suas casas. As ameaças dos bandidos começaram a ser concretizadas no fim de semana quando um morador foi seqüestrado de sua residência e executado, a tiros, numa estrada daquela comunidade. Menos de 24 horas depois, ocorreu um segundo assassinato.





Moradores foram surpreendidos com a chegada dos criminosos naquela localidade na semana passada e receberam o aviso de que teriam prazo para abandonar suas residências, caso contrário, seriam mortos. E fopi o que acabou acontecendo. Na noite da última segunda-feira (7), por volta de 2125, bandidos invadiram uma das casas e seqüestraram o morador, identificado apenas por Emerson. Ele foi levado para um matagal nas margens da Estrada do Jucurutu, e assassinado cruelmente, a tiros de pistola.





Na terça-feira (8), por volta de 19h40, outro assassinato ocorreu no mesmo local, onde o corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros, conforme atestou a Perícia Forense (Pefoce).





A comunidade está em pânico e as autoridades ainda não se pronunciaram acerca do caso. Segundo os moradores a Estrada do Jucurutu, na verdade, é a Avenida Geovana Jucurutu. No local está sendo construído um residencial de luxo. Mesmo assim, os bandidos estão expulsando os moradores para se estabeleceram no Município.