DERRAMAMENTO DE SANGUE EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um duplo homicídio a bala ocorreu na noite desta quarta (06), na localidade de Campo do Meio, Distrito de Oiticicas, na zona rural de Viçosa do Ceará. As vitimas foram identificadas como JOSÉ BENTO CARVALHO, 57 anos, e CARLOS SOUSA DA SILVA, 19 anos.





Os dois estavam no interior de um estabelecimento conhecido “Bar do Bento”, quando chegaram três indivíduos armados com revólveres e efetuaram vários disparos atingindo a cabeça das vítimas que tiveram morte imediata. Os homicidas se evadiram em duas motos de placas não anotadas.





Policiais Militares de Viçosa do Ceará juntamente com a equipe da Força Tática de Tianguá estão realizando diligências no sentido de identificar e prender os autores do homicídio.





Fonte: Ibiapaba 24 horas