Dez mulheres mortas no Ceará durante o feriadão. No ano, já são 212 assassinatos

Dez mulheres foram assassinadas no Ceará durante os quatro dias do feriadão de Corpus Christi. Seis delas foram mortas em Fortaleza, uma na Região Metropolitana e outras três no interior. A maioria dos crimes ainda é misteriosa e a Polícia faz investigações para desvendá-los. Em um dos crimes a vítima foi assassinada pelo primo e vizinho em um caso de latrocínio (roubo seguido de morte). Com os 10 crimes ocorridos no fim de semana subiu para 212 o número de mulheres vítimas de homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte no Ceará em 2018.





Os seis assassinatos de mulheres na Capital cearense ocorreram nos seguintes bairros: Cristo Redentor, Vicente Pinzón, Pici, Vila Velha, Autran Nunes e Conjunto Esperança. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), uma mulher foi assassinada em Caucaia. Já no interior, os homicídios ocorreram nos seguintes Municípios: Redenção, Quixadá e Independência.





Ainda na quinta-feira (31), primeiro dia do feriadão, uma bala perdida matou uma garota de 10 anos de idade na sala de sua residência, no bairro Autran Nunes, na zona Oeste da Capital. Era a estudante Lívia Taynara de Sousa. Um tiroteio na rua resultou na morte da inocente.





Na sexta-feira (1º), ainda no começo da manhã, por volta de 6h41, o corpo de uma adolescente, ainda não identificada, foi encontrado com marcas de violência na Rua dos Monarcas, no bairro Pici, em Fortaleza.





À tarde, também de sexta-feira (1º), uma idosa de 75 anos foi baleada e morta dentro de uma loja de embalagens localizada na Avenida Doutor Theberge, no bairro Cristo Redentor, na Capital. Era a professora Maria Nívea Alves de Sousa, dona de uma escola infantil no bairro. Bandidos foram matar um desafeto e acabaram praticando um duplo assassinato. O jovem e a anciã tombaram mortos dentro do estabelecimento comercial.





Já por volta de 23h47, ainda na sexta-feira, uma mulher foi assassinada, a tiros, em Caucaia, na RMF.





Mais mortes





Na manhã de sábado último (2), os corpos de homem e de mulher foram encontrados em um carrinho de recolhimento de material reciclável deixado em plena rua, no bairro Vila Velha, na zona Oeste de Fortaleza. O casal foi assassinado há dias e os cadáveres já estavam em adiantado estado de decomposição (putrefação). Ainda assim, os mortos foram identificados como sendo Erileide Moura de Freitas, 35 anos; e do seu companheiro, Francisco Gesivandro Siqueira Lopes, 46.





Mo mesmo dia, mais duas mulheres foram assassinadas em Fortaleza, nos bairros Vicente Pinzón (zona Leste) e Conjunto Esperança (zona Sul). E no Município de Redenção (a 52Km da Capital), uma jovem que era deficiente física foi executada sumariamente com vários tiros na cabeça.





No domingo (3), foram duas mulheres assassinadas no interior cearense. Ainda de manhã, por volta das 10 horas, Kílvia Paloma Andrade do Nascimento, 30 anos, reagiu a uma tentativa de roubo dentro de sua casa, na localidade Assentamento Floresta, na zona rural do Município de Independência (a 309Km de Fortaleza) e acabou sendo morta a golpes de faca. O autor do crime foi o primo e vizinho da vítima, que fopi preso em flagrante.





Já em Quixadá (a 154Km da Capital), por volta de 22 horas, uma mulher identificada como Luana Alves, foi baleada no bairro Campo Novo e acabou morrendo no hospital. A Polícia não conseguiu ainda identificar os autores do assassinato.