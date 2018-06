Distritos de Viçosa do Ceará começam a receber obras de pavimentação

Nesta quarta-feira (20), a Secretaria de Desenvolvimento Regional, do Ministério da Integração, publicou a ordem bancária autorizando o pagamento de R$ 2,4 milhões ao município de Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba. O valor foi garantido através de recurso de programação assegurado pelo Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE) e pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB-CE), e será utilizado na primeira etapa das obras de pavimentação de distritos e localidades do município.