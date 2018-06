Galvão Bueno se altera e briga durante viagem na Rússia; veja vídeo

Ele se alterou e discutiu com funcionários de uma empresa.

O narrador Galvão Bueno se envolveu em uma confusão durante uma viagem na Rússia, onde está com a equipe da Globo para realizar a cobertura da Copa do Mundo. Ele se alterou e discutiu com funcionários de uma empresa.





Em um vídeo que circula na internet nesta quinta-feira (21), Galvão aparece exaltado discutindo com funcionários de uma empresa de transportes russa. Não é possível compreender exatamente o que o locutor está dizendo durante a conversa, mas é possível perceber que ele reclama de algo.





Exaltado, Galvão tenta explicar algo para os funcionários da empresa e discorda do que eles dizem. “Não, não, não, não, não”, diz o narrador, que pede para o profissional abaixar as mãos (veja o vídeo abaixo).





Galvão está na Rússia desde o início do mês para cobrir a Copa do Mundo junto com outros 200 profissionais da Globo. A viagem em questão é do percurso entre Moscou (onde está localizado o estúdio da emissora) e a cidade de São Petersburgo, onde acontece nesta sexta-feira (22) o jogo do Brasil com a Costa Rica.

Fonte: Com informações do TV em Foco

Foto: Reprodução/Globo)