HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE

O crime ocorreu por volta das 11h00 desta segunda (18), na rua Juvêncio Pereira, no centro de Ubajara. A vítima foi identificada como MARCOS ANTONIO DE SOUZA, conhecido pelo apelido de “Marco do Tozim”, 48 anos. De acordo com informações de populares o mesmo foi abordado por dois indivíduos, sendo um deles armados com revólver, onde efetuou vários disparos, que atingiram a cabeça da vítima que morreu no local, em seguida os indivíduos se evadiram em uma motocicleta não identificada.





Com informações do portal Ibiapaba 24 horas