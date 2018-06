INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O I CONGRESSO NORTE CEARENSE DE EPIDEMIOLOGIA – CONCEP

O I CONCEP acontecerá entre os dias 24 e 27 de Outubro de 2018 em Sobral – CE. O evento propõe o debate em torno da Epidemiologia e os desafios enfrentados pela mesma, na perspectiva do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). É um evento voltado para profissionais da saúde, usuários do SUS, pesquisadores, professores e gestores.





As inscrições já estão abertas e até o dia 06 de Outubro estará liberada a submissão de resumos científicos. Visite o Site oficial do evento, que também concentra mais informações sobre valores, diretrizes e organização do congresso.





Site do Evento: https://consepconsep2018.wixsite.com/consep2018





Central de Dúvidas: (88) 9 9239 0296.