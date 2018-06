JOVEM FOI EXECUTADO COM 30 TIROS EM CAUCAIA

Na madrugada desse sábado (02), um adolescente identificado como Ítalo Couto (16), foi morto na rua São Francisco, no bairro Porteiras, zona rural de Caucaia. Segundo testemunhas, seis homens divididos em carros e motos, perseguiram à vítima durante vários quarteirões, chegando nesse local Ítalo foi surpreendido com um tiro na perna. Em seguida o bando desceu do veículo e atirou mais de 30 vezes no adolescente. De acordo com a Perícia Forense, 20 disparos atingiram o rosto de Ítalo, outros 10 perfurações foram encontradas no corpo da vítima. A Divisão de Homicídios esteve no local e acredita que o crime pode ter sido motivado por uma rixa entre facções criminosas. (Via Cnews)





Foto ilustrativa divulgação