Mulher é estuprada em Juazeiro e encontrada inconsciente e sangrando

Um caso de estupro em Juazeiro do Norte foi registrado nesta quinta-feira quando populares encontraram uma mulher inconsciente em uma pequena trilha por um terreno baldio perto do terminal rodoviário no bairro Triângulo. Imediatamente, comunicaram o fato a Guardas Civis Municipais que ali trabalham e foram ao local na Rua Raimundo de Oliveira Gonçalves, entre as ruas Elísio Gonçalves e Pedro Duda.





Eles constataram que a vítima apresentava algumas escoriações pelo corpo, manchas de sangue nas mãos e nos braços e, perto dela, encontraram preservativos usados quando trataram de acionar o SAMU. Ainda na ambulância a mulher recebeu os primeiros socorros por parte dos profissionais de saúde que a conduziram até o Hospital Regional do Cariri que fica próximo.





Uma patrulha do Policiamento Ostensivo Geral (POG) também esteve no local e a suposição é de que a vítima pode ter esboçado reações no sentido de evitar o ataque dos acusados diante do desejo da prática de sexo com a mesma. Moradores das imediações estiveram lá e comentaram com o repórter Normando Sóracles ser comum a utilização da área para o uso de drogas e a prática de sexo.





Por: Demontier Tenório / Site Miséria