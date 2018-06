Mulher festeja a morte do marido ao som de lambada e cerveja; vídeo

Uma mulher do interior da Bahia foi entrevistada e contou que quando soube que seu marido morreu comprou uma caixa de cerveja e festejou bebendo ao som de musicas de lambada. Ela contou isso com um sorriso bem grande no rosto, deixando todos intrigados pelo motivo de tanta felicidade.





Dona Joélia dos Santos Souza, de 47 anos, disse que seu marido a agredia física e psicologicamente todos os dias durante muitos anos. Recentemente, ele foi atravessar a rua e o carro o atropelou. Assim, ela se livrou do agressor e agora terá uma vida sem sofrimento.





Quando ela recebeu a notícia não ficou abalada. Pelo contrário, a viúva comemorou dizendo que fez uma festa. Ela confessou que sua felicidade está em saber que agora ela não vai apanhar nunca mais dele.





A senhora contou também que tem sete netos e que agora vai curtir a vida livre de aborrecimentos, com a família. O caso está sendo amplamente divulgado e comentado nas redes sociais, principalmente entre a comunidade feminista.





A mulher não recebeu nenhum tipo de crítica pela sua felicidade com a morte do marido, pois todos imaginavam que para ela estar assim devia sofrer muito e é claro que qualquer um ficaria feliz em saber que vai parar de sofrer agressões.





Muitos internautas foram empáticos com a senhora que era agredida, pois todos devem imaginar como deve ser difícil conviver com um homem que maltrata e agride. Sem saber como se livrar do sofrimento o livramento da senhora aconteceu e agora todos comemoram com ela o fato de que nunca mais será agredida pelo marido.

