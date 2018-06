Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Sobral cumpre mandado e prende último envolvido na morte de Felipe dos Santos Barbosa

Na última quarta feira, dia 6 de junho de 2018, a pessoa de nome Wesley Sales de Vasconcelos 20 anos, foi preso em uma ação da Polícia Militar de Sobral. Após ser conduzido a delegacia regional de Sobral, o mesmo foi autuado em flagrante (estatuto do desarmamento) e, em seguida, o núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Sobral deu cumprimento a um mandado de prisão que havia em desfavor de Wesley pela morte de Felipe dos Santos Barbosa, crime ocorrido no dia 3 de fevereiro de 2018 no Bairro Alto Novo, em Sobral.

Vítima: Felipe dos Santos Barbosa





Wesley, de acordo com as investigações, teria atirado em Felipe e filmado a ação. Tudo isso foi confirmado na investigação e em seu depoimento, em que o mesmo assumiu a autoria, motivada apenas por Felipe residir em um Bairro que era da facção rival ao do executor. Vale lembrar que além de Wesley, participaram da ação mais 3 pessoas: Jaysson Henrique Costa, Francisco Wenderson e um menor de idade. Jaysson, Wenderson e o menor já haviam sido presos pela participação no crime. O núcleo de Homicídios há meses procurava Welsey, último acusado preso, mas para o bem da sociedade sobralense, todos os envolvidos estão presos e a disposição do Poder Judiciário. Vale lembrar que a investigação foi concluída e inclusive já foi oferecida Denúncia pelo Ministério Público em relação a este Crime.