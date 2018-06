Professor é assassinado a tiros dentro da escola na Região Metropolitana de Fortaleza

Um professor foi morto a tiros, na manhã desta quarta-feira (27), na cidade de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Segundo as primeiras informações colhidas pela Polícia no local do crime, um homem invadiu a escola e atirou contra o professor em sala de aula, diante de vários alunos. Em seguida fugiu.





O professor, cujo nome não foi revelado, foi baleado no tórax e abdome. Uma equipe de socorristas foi enviada ao local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O clima de pânico tomou de conta dos alunos, funcionários e demais professores da escola.





A Polícia Militar cercou o local, mas não localizou o atirador. Informações preliminares dão conta de que o crime pode ter motivação passional.





Outros casos





Na semana passada, um aluno foi baleado dentro da sala de aula em uma escola pública, em Fortaleza. O crime ocorreu no bairro Quintino Cunha, na zona Oeste da Capital. O rapaz, de 17 anos, foi atingido com um tiro de raspão na cabeça e outro nos braços, sendo socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), onde permaneceu internado alguns dias e foi liberado.





Em abril, um estudante identificado como Francisco Matheus Lima Gurgel, de 17 anos, aluno do 2º ano do Ensino Médio, foi assassinado, a tiros, dentro de um colégio no Município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Escola Eunice Weaver foi o palco da violência.





No dia 2 de fevereiro, uma estudante de 15 anos foi assassinada, a tiros, na porta da escola particular onde estudante, localizada no cruzamento das ruas Tulipa Negra e Cônego de Castro, no bairro Presidente Vargas. A aluna, identificada como Regiliana de Oliveira, chegava à escola quando bandidos tentaram matar um homem que estava próximo. Uma bala perdida acabou atingindo mortalmente a estudante.