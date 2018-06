O furto aconteceu na manhã da última quarta-feira (6), no bairro Junco.





A vítima estacionou sua motocicleta na rua Domingos Arruda, e ao retornar verificou que seu veículo havia sido furtado.





A moto furtada foi uma Honda CG 150, vermelha de placa HYU-7193.





Quem souber informações do paradeiro da motocicleta furtada, entrar em contato com a Polícia, através do telefone 190. O sigilo das informações é garantido.





Fonte: Sobral 24 horas