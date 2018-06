TORCEDOR DO GUARANY DE SOBRAL É VIOLENTAMENTE AGREDIDOS POR "TORCEDORES" RIVAIS NA CIDADE DE CAUCAIA; VÍDEO

Lamentável! Um jovem da torcida organizada do Guarany de Sobral foi violentamente espancado na tarde deste sábado (9), por um grupo de torcedores rivais da torcida do Caucaia. Segundo informações, o torcedor até então não identificado, foi abordado por aproximadamente 15 torcedores do time adversário, quando chegava no estadio municipal para assistir ao jogo entre Guarany de Sobral e Caucaia pela segunda divisão do campeonato cearense. A vítima, na tentativa de se defender entrou na casa de um morador nos arredores do estádio, e mesmo assim os criminosos invadiram a casa e espancaram a vítima, que desmaiou. Os "torcedores" filmaram as agressões





De acordo com informações, a vítima foi socorrida em estado grave para o hospital Municipal de Caucaia.

Com informações de Olivando Alves