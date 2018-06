UNINTA lança 3º Ciclo do Processo Seletivo

O Centro Universitário Inta (UNINTA) inicia o período de inscrições para o 3º Ciclo do Processo Seletivo. A instituição disponibiliza quatro modalidades para ingresso no semestre 2018.2, são elas: Ingresso por Nota do ENEM, Vestibular Tradicional Agendado, Transferidos e Graduados. Ao total, são ofertadas 4.420 (quatro mil e quatrocentas e vinte) vagas.





Confira os editais e se inscreva no site: http://uninta.edu.br/site/





Vestibular Tradicional Agendado - inscrições até 27 de agosto





As provas agendadas serão realizadas nos dias 03, 09, 18 e 25 de julho e 01, 08, 15, 22 e 28 de agosto. A taxa de inscrição custa R$50,00. Por um período promocional, até o dia 30 de julho, a inscrição é isenta aos candidatos.









Transferidos e Graduados - inscrições até 30 de julho





Nesta modalidade são ofertadas o total de 620 vagas nos cursos de graduação. A seleção consiste em uma análise documental, principalmente, com base no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), além de uma avaliação do curriculum vitae, a afinidade com o curso pretendido e experiências afins. A taxa de inscrição custa R$50,00. Por um período promocional, até o dia 23 de julho, a inscrição é isenta aos candidatos.









Aproveitamento da Nota do ENEM - inscrições até 30 de julho