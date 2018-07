Governo publica edital de concurso para professor do Estado; salários até R$ 3,5 mil

Divulgado edital de concurso para professor do Estado; salários até R$ 3,5 mil

Inscrições começam no dia 6 de agosto e devem ser feitas no site da Universidade Estadual do Ceará (Uece).





O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial (página 65), edital referente ao concurso para professor da rede pública do Estado, nível A (início de carreira). As inscrições começam no dia 6 de agosto, ficam abertas durante 30 dias e devem ser feitas no site da Universidade Estadual do Ceará (Uece). O valor da taxa de inscrição é de R$ 90.





2.500 vagas são ofertadas para educadores das seguintes disciplinas: Matemática (400), Português (305), História (250), Geografia (250), Biologia (250), Física (250), Química (200), Filosofia (120), Sociologia (120), Inglês (100), Espanhol (95), Libras (95), Educação Física (100) e Arte-Educação (50).





O salário inicial bruto é de R$ 1.794,12 e R$ 3.588,27, para jornadas de 20 horas e 40 horas semanais, respectivamente.





Os aprovados serão lotados em 20 municípios do Ceará, a saber: Acaraú, Baturité, Brejo Santo, Camocim, Canindé, Crateús, Crato, Horizonte, Icó, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Russas, Senador Pompeu, Sobral, Tauá e Tianguá.





O concurso envolve três etapas. A primeira consiste em prova escrita, com 30 questões de Conhecimentos Básicos e 50 de Conhecimentos Específicos; a segunda, envolve ministração de aula com duração de 25 minutos sobre tema sorteado; a terceira e última consiste em avaliação de títulos.





A data de seleção dos exames ainda não foi definida.