Benefícios de utilizar energia solar no Brasil

A geração de energia solar vem crescendo muito no mundo, e no Brasil não é diferente. Apesar de ainda estar muito aquém da sua capacidade, o Brasil já alcançou 1 gigawatt em capacidade instalada.





O governo brasileiro pretende investir mais um pouco nesse tipo de energia, mas sua meta não passa de 2 gigawatts de capacidade até 2023. Mesmo assim, o mercado é otimista e aposta na tendência da geração da energia solar renovável.





O Brasil é um dos maiores potenciais de produção de energia solar do mundo, pois recebe todos os anos altos índices de radiação solar. E a tendência é que essa vantagem seja melhor aproveitada futuramente.





A utilização da energia solar fotovoltaica pode oferecer diversos benefícios para os brasileiros. Regiões do país que sofrem com secas têm despesas com energia elétrica muito onerosas para o consumidor.





Isso se deve ao fato de, durante períodos de estiagem, os níveis das hidrelétricas ficam menores. E as hidrelétricas são a principal matriz energética brasileira atualmente. Quando isso acontece, o governo recorre a termelétricas, que utiliza combustíveis mais caros. E uma forma de contornar isso é investir em energia solar, o que pode beneficiar o país inteiro.





Outro motivo para investir em energia solar é o fato de o Brasil ter uma das maiores jazidas de quartzo do mundo, de onde se extrai o silício usado nas placas solares.





Hoje são cerca de 20.000 mil sistemas fotovoltaicos operando no Brasil e a tendência é crescer, devido ao grande investimento de empresas privadas.