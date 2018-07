COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO DEIXA UMA VÍTIMA FATAL NO TRECHO ENTRE TIANGUÁ E VIÇOSA

Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado por volta das 20h00 deste sábado (28), na CE 187 que liga Viçosa a Tianguá, na altura da localidade de queimadas. O acidente envolveu um veículo D20, de cor preta e uma Moto Honda Bros, que colidirão frontalmente resultando na morte do condutor da moto, o qual foi identificado apenas como “Irineudo”. O impacto foi tão forte que a moto ficou em chamas.



O motorista da D20 apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Tianguá. O corpo da vítima fatal foi conduzido ao IML de Sobral pela equipe do instituto de criminalística.





(Ibiapaba 24 horas)