Em novo atentado, bandidos jogam bomba no quartel do BPMA em Fortaleza

Subiu para 28 os ataques do crime organizado na Grande Fortaleza desde a última sexta-feira (27). Os alvos de hoje (30) foram, até o momento, duas as unidades da Segurança Pública, atacadas entre a madrugada e o começo da manhã. Ainda durante a madrugada, criminosos lançaram uma bomba incendiária no pátio de um quartel da Polícia Militar, o prédio que abriga a sede do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), localizado na Avenida Governador Raul Barbosa, no bairro Aerolândia.





O coquetel molotov atingiu uma das viaturas do Batalhão e o incêndio somente não se propagou graças à ação rápida dos policiais militares que faziam a guarda do quartel. Eles utilizaram extintores de incêndio para debelar as chamas e evitaram que o veículo fosse completamente destruído. Ninguém ficou ferido.





O caso já está sendo investigado. A Polícia vai buscas imagens que podem ter sido registradas pelas câmeras de trânsito e da própria Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) instaladas ao longo da avenida.





Horas depois, o alvo foi o Complexo de Delegacias na cidade de Maracanaú, onde uma granada militar foi jogada na porta da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), mas não explodiu, evitando que seria uma tragédia.





Mais alvos





Na sexta-feira (27) criminosos atacaram a delegacia do 27º DP (João XXIII) e a sede da Secretaria de Segurança Cidadã (do Município). No sábado (28), o atentado teve como alvo a Delegacia de Polícia Civil de Chorozinho.





Veja a lista completa dos atentados do crime desde a última sexta-feira:





ÔNIBUS INCENDIADOS:





1 – ÔNIBUS INCENDIADO NO CONJUNTO ALVORADA





2 – ÔNIBUS INCENDIADO NO ÁLVARO WEYNE





3 – ÔNIBUS INCENDIADO NO JACARECANGA





4 – ÔNIBUS INCENDIADO NO PARQUE DOIS IRMÃOS





5 – ÔNIBUNS INCENDIADO NA SAPIRANGA-COITÉ





6 – ÔNIBUS INCENDIADO NO PARQUE SÃO JOSÉ





7 – ÔNIBUS INCENDIADO NA BELA VISTA





8 – ÔNIBUS INCENDIADO NO PASSARÉ





9 – ÔNIBUS INCENDIADO NO CRISTO REDENTOR





10 – ÔNIBUS INCENDIADO NA VILA VELHA





11 – ÔNIBUS INCENDIADO NO BONSUCESSO





12 -ONIBUS INCENDIADO EM CAUCAIA





13 – ÔNIBUS INCENDIADO EM HORIZONTE





14 – ÔNIBUS INCENDIADO EM CAUCAIA (BR-222)





15 – ÔNIBUS INCENDIADO NA GRANJA PORTUGAL





PRÉDIOS PÚBLICOS E PARTICULARES ATACADOS





1 – DELEGACIA DO 27º DP (JOÃO XXXIII)





2 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUGRRANÇA CIDADÃ (BAIRRO VILA UNIÃO)





3 – SEDE DO DETRAN NO SÃO GERARDO





4 –SEDE DA PERÍCIA FORENSE DO CEARÁ (PEFOCE) – AV. LESTE-OESTE





5 – DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CHOROZINHO





6 – AGÊNCIA ITAU DA AVENIDA WASHINGTON SOARES





7 – AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA DO BAIRRO CARLITO PAMPLONA (AV. FRANCISCO SÁ)





8 – AGÊNCIA DOS CORREIOS DO BAIRRO JACARECANGA (AV. FRANCISCO SÁ)





9 – POSTO DA SEFAZ (BR-222/CAUCAIA)





10 – DEPÓSITO DO DETRAN MARAPONGA





11 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CAUCAIA





12 – QUARTEL DO BATALHÃO BPMA (AEROLÂNDIA)





13 – COMPLEXO DE DELEGACIAS DE MARACANAÚ





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro