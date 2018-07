Guerra de facções: bandidos invadem casa em Maranguape e matam três pessoas

Três pessoas foram mortas no começo da manhã desta quarta-feira (11) na Região Metropolitana de Fortaleza. O triplo homicídio ocorreu no Município de Maranguape. Dois homens e uma mulher acabaram fuzilados dentro de uma residência, quando dormiam. Nas últimas 24 horas, 13 pessoas foram mortas no Ceará, segundo registros das autoridades da Segurança Pública. Com isso, o número de assassinatos no Ceará em 2018 chega a 2.667.

Segundo a Polícia, o crime ocorreu por volta de 5 horas, quando a residência, localizada na Rua Nilo Campelo, no bairro Novo Parque Iracema, foi atacada e invadida por, pelo menos, quatro homens armados. Havia sete pessoas na casa e três delas foram executadas. Dois homens morreram ainda na cama, enquanto uma mulher tentou fugir, foi baleada e caiu morta no corredor do imóvel.





A Polícia Militar foi mobilizada e está em diligências na tentativa de prender os assassinos. As informações iniciais dão conta de que um dos homens mortos seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e havia decidido deixar a quadrilha, mas acabou eliminado.





A identificação das vítimas não foi ainda revelada.





Mais crimes





Além do triplo homicídio ocorrido no começo desta quarta-feira, outras 10 pessoas foram mortas no decorrer da terça-feira (10), sendo três casos na Capital (nos bairros Vila Velha, Barra do Ceará e Vicente Pinzon); quatro na Região Metropolitana de Fortaleza/RMF (dois casos em Horizonte, um em Caucaia e outro em Maranguape).





Já no Interior do estado foram mais três crimes, nos seguintes Municípios: Canindé, Paramoti e Morada Nova.





Na noite desta terça-feira um homem foi morto a tiros no bairro Vicente Pinzón, na zona Leste de Fortaleza. A vítima, identificada apenas por Geilson, não tinha antecedentes criminais e havia ido a um endereço na Rua do Morro, onde pretendia alugar o imóvel para instalar uma padaria. Segundo a Polícia, o homem foi morto com cerca de set tiros. O crime está sob mistério. Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local do crime iniciando investigações.





Em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um crime com características de pistolagem foi registrado na manhã desta terça-feira. Era por volta de 10 horas, quando bandidos armados invadiram um escritório de advocacia, nas proximidades do Fórum, e assassinaram o advogado, ex-vereador e policial civil aposentado, Erivaldo Rodrigues, 55 anos.





O advogado foi surpreendido na sala de espera do escritório e atingido com vários tiros no rosto. Os criminosos fugiram do local em um carro de cor preta. Erivaldo havia sido vereador de Fortaleza por quatro legislaturas e havia manifestando o desejo de concorrera ao cargo de deputado estadual nas próximas eleições. Seu corpo está sendo velado na Câmara Municipal de Caucaia.





