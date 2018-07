INCONTROLÁVEL! MAIS UMA MOTOCICLETA FOI TOMADA DE ASSALTO EM SOBRAL!

Mais uma motocicleta foi tomada de assalto no município de Sobral! O roubo foi registrado na manhã desta terça-feira, dia 24, no distrito do Salgado dos Machados.



Dois indivíduos armados de revólver interceptaram a vítima nas proximidades da Cadeia Pública, anunciaram o roubo, subtraindo uma motocicleta Honda Bros de cor preta e placa OZA-3135.





Quem souber informações do paradeiro da moto, ligar para Lourenço Neto (88)9 9489 4491 ou 190. O sigilo das informações é 100% garantido.