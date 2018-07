Nova viatura da Polícia Militar de Santa Quitéria se envolve em acidente

Uma das novas viaturas da Polícia Militar de Santa Quitéria se envolveu num acidente na manhã desta quinta (12), durante uma perseguição policial no bairro Piracicaba.





O acidente aconteceu por volta das 9h. No veículo, estavam dois policiais, que perseguiam dois indivíduos em atitude suspeita, no entanto, o veículo acabou perdendo o controle, sobrou em um morro e por pouco, não caiu no rio Jacurutu.





Com o impacto, um dos policiais acabou se ferindo com uma lesão no joelho, sendo socorrido para o Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico e passa bem.





Em razão do tombamento da viatura, os suspeitos conseguiram fugir. As diligências continuam para localizar os suspeitos, mas até o fechamento desta matéria, sem êxito.





(Portal A Voz de Sta. Quitéria)