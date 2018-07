PRF apreende carga de madeira irregular em Sobral/CE

Agentes da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) apreenderam na tarde deste domingo (15), um carregamento irregular de madeira. Segundo a PRF-CE, a abordagem ocorreu por volta das 15h30, no km 221, da BR 222, em Sobral, Região Norte do Ceará.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) apreenderam na tarde deste domingo (15), um carregamento irregular de madeira. Segundo a PRF-CE, a abordagem ocorreu por volta das 15h30, no km 221, da BR 222, em Sobral, Região Norte do Ceará.

Policiais Rodoviários Federais abordaram um caminhão carregado de madeira, e solicitaram as documentações do veículo e da carga ao condutor. Ao realizarem a fiscalização do documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (Danfe) emitida pela madeireira, os policiais verificaram que a carga transportada era de 25 metros cúbicos de madeira da espécie faveira e sumaúma vermelha

Policiais Rodoviários Federais abordaram um caminhão carregado de madeira, e solicitaram as documentações do veículo e da carga ao condutor. Ao realizarem a fiscalização do documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (Danfe) emitida pela madeireira, os policiais verificaram que a carga transportada era de 25 metros cúbicos de madeira da espécie faveira e sumaúma vermelha , em tábuas.