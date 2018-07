Professor de Medicina Veterinária do UNINTA é convidado para trabalhar no Catar

O professor do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Inta (UNINTA), Prof. Me. Paulo Henrique Cavalcante, recebeu o convite de sheiks árabes para clinicar no segundo maior haras de cavalos árabes do mundo, no Catar. O país é considerado o mais rico do globo, segundo a revista norte-americana Global Finance.





De acordo com o professor, o contato inicial foi feito por ex estagiários. “O convite surgiu através de dois ex estagiários meus, que atualmente trabalham no Catar. Eles entraram em contato comigo porque o sheik, dono do haras, estava precisando de um profissional para trabalhar como clínico dos animais. Eu aceitei o convite e estou embarcando no próximo dia 06 de agosto”.





O professor também agradeceu publicamente ao UNINTA e ao corpo diretivo pelo apoio durante os anos de trabalho na instituição. Confira abaixo a carta divulgada, na íntegra:





“Palavras mil não seriam suficientes para descrever quem são vocês; foram muito mais que patrões; foram verdadeiros ‘PAItrões’. O que vocês fizeram e fazem para o meu crescimento profissional e pessoal é algo indescritível! Quando cheguei na instituição de ensino (UNINTA), fui recebido com toda atenção, carinho e profissionalismo que se possa imaginar. Foi lá que desenvolvi excelentes trabalhos; foi lá onde desempenhei funções que jamais pensei desempenhar; foi lá que aprendi a ser e a dar sempre o meu melhor. Vocês também me ensinaram isso: dar sempre o seu melhor. E meu sentimento de gratidão só cresceu durante todo esse convívio, durante todo esse período. Sem sombra de dúvida, a parte mais difícil desses anos todos foi quando anunciei minha saída (para realização de mais um sonho pessoal e profissional). A apreensão tomava conta de mim. Mas vocês, como de costume, me deram todo apoio necessário, me encorajando a encarar mais esse desafio. Coisa que só mesmo um pai faria pelo seu filho. Hoje, só tenho mesmo que agradecer, de coração, a Deus (por sempre guiar meus caminhos) e a toda família UNINTA, por tudo que fizeram e fazem por mim. Eterna gratidão define meu sentimento por todos vocês!”