Sobral recebe recursos para Esporte

Mais uma notícia boa para a cidade de Sobral, na Região Norte do Estado. Nesta terça-feira, 03, o Ministério do Esporte divulgou a ordem bancária no valor de R$ 58,5 mil para a aquisição de equipamentos esportivos. O recurso foi destinado através de emenda individual de autoria do Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE).