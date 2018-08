Camilo lança candidatura, pede voto para Cid e manda mensagem a concorrentes na disputa eleitoral

A candidatura do governador Camilo Santana (PT) à reeleição foi oficializada em convenção, neste domingo (5), no ginásio da Faculdade Ari de Sá.

A candidatura do governador Camilo Santana (PT) à reeleição foi oficializada em convenção, neste domingo (5), no ginásio da Faculdade Ari de Sá. Em seu discurso, o petista pediu voto para Cid Gomes (PDT), destacou suas ações nos quatro anos à frente do Palácio da Abolição e mandou recado aos concorrentes na disputa eleitoral.





Camilo Santana chegou à convenção por volta de 11h da manhã, acompanhado de aliados. Os líderes do grupo político, no entanto, Cid Gomes e Ciro Gomes, não compareceram ao evento. Segundo o governador, Cid passou a madrugada acordado tentando definir a acomodação dos partidos nas coligações proporcionais e, neste domingo, despertou com enxaqueca.





"Cid passou até madrugada construindo as coligações dos deputados que nem conseguiram resolver ainda. Tá tão complicado. Mas vamos resolver. Mandou uma mensagem para mim 3 e meia da manhã ainda. Aí amanheceu com enxaqueca danada, com uma dor de cabeça", explicou.





O governador Camilo Santana afirmou também que, a cada ataque que sofrer dos outros candidatos ao Governo do Estado, responderá com trabalho. "Para cada ataque que vier do lado de lá, sabe como é que nós vamos resolver? Nós vamos resolver com mais trabalho em cada canto do Estado do Ceará", frisou.





Ainda durante o discurso, Camilo Santana elencou suas ações nas áreas de educação, na gestão da máquina administrativa e segurança pública."Estamos aqui celebrando um projeto que está em curso no Ceará. Um projeto que fez do Ceará referência na educação pública", acrescentou.





O governador, porém, reconheceu que solucionar o problema da violência é o principal desafio. "Não vamos resolver o problema da Segurança Pública com um discurso oportunista", completou.





Fonte: Diário do Nordeste

Foto Natinho Rodrigues