INSEGURANÇA NO SOBRAL SHOPPING: LOJA DA TIM É FURTADA E TEM PREJUÍZO APROXIMADO DE R$ 400 MIL

No último domingo 26, cerca de três indivíduos realizaram um furto cinematográfico a loja da TIM, no interior do Shopping Sobral. Segundo informações levantadas, os homens chegaram ainda na noite de sábado, durante o expediente do Shopping, entraram num ponto comercial fechado ao lado da TIM e ali permaneceram até que o estabelecimento fechasse. Na madrugada de sábado para domingo, o trio quebrou uma parede de acesso a loja de celulares e fizeram a limpa em todo o estoque da empresa. Foram arrebatados dezenas de aparelhos que podem está avaliados em aproximadamente 400 mil reais.





O grupo esperou o dia amanhecer e saíram normalmente sem serem notados no momento em que abriram a academia instalada a poucos metros da loja arrombada. O Shopping não divulgou as imagens gravadas pelas câmeras nem divulgou nota do caso que segue agora sendo investigado pela Polícia Civil.





(Wellington Macedo)